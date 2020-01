Ahtmesse plaanitakse uut vaba aja keskust

Tellijale

Kohtla-Järve linnavalitsuse arenguteenistuse abilinnapea Vitali Borodin sõnas, et klubi praegune hoone, millel vanust juba ligi 70 aastat, on niivõrd amortiseerunud, et selle renoveerimisse või isegi lihtsalt remonti investeerida ei ole mõtet ning perspektiivis on vaid lammutamine.