Dementne inimene otsib tuttavat turvatunnet

Pensionäridest abielupaar sõidab toidupoodi. Proua läheb sisseoste tegema, härra ütleb, et ootab autos. Kui naine tuleb poest välja, toidukott kummagi käe otsas, ja astub auto poole, siis mida pole, on auto. Ja mees. Teinepool on lihtsalt koju sõitnud. Aga üldsegi mitte kallist kaasat teadlikult ebamugavasse olukorda pannes – ta lihtsalt unustas, et pidi naist ootama. Sel juhul pole mõtet pragada, vaid tuleb arsti poole pöörduda, sest tegemist on tõenäoliselt mäluhäiretega, mis on dementsuse algstaadiumis sage sümptom.