Tapa vald on soovinud Saiakopli mõisat võõrandada juba vähemalt 2015. aastast alates. Tõsi, toona üritati mõisa peahoonet müüa vallasvarana, praegu on pakkumisel aga kinnisvara, sest koos mõisaga läheb müüki seda ümbritsev maatükk.

Saiakopli mõisahoonet peetakse mõnedes allikates hilis­klassitsistlikuks ja pakutakse, et see on ehitatud 19. sajandi keskel, kuid Eesti mõisate suurim asjatundja Valdo Praust liigitab Saiakopli mõisa pigem varaklassitsistlikuks. Kuni 1919. aastani kuulus mõis Moe piirituse- ja viinavabrikantidele Kurbergidele. Nõukogude ajal ehitati peahoone keskosa ümber ja hoones paiknes mitu ühiskondlikku asutust. Viimati oli hoone kasutusel sotsiaalmajana, kuid juba 2015. aastaks asustas Tapa vald sealsete sotsiaalkorterite elanikud ümber teistele pindadele ja hoone jäi tühjaks. Samas on selle seisukord vähemalt rahuldav: katus peab vett ja aknad-uksed tuult.