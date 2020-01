Käsipalli meistriliiga naaseb pikalt pausilt

HC Tallinn lõpetas eelmise aasta kolme järjestikuse liigavõiduga, Tapal on viimastest mängudest all võit Aruküla üle ja napp kaotus Põlva Servitile.

"Oleme kõvasti treeninud, kuus-seitse korda nädalas kindlasti. Füüsiline võimekus on paranenud. Nüüd on vaja mänge, et koostööd lihvida," rääkis tapalaste peatreener Elmu Koppelmann. Tema sõnu on vigastuspausilt naasnud Aleksander Oganezov, Martin Adamson välismaalt ning loodetavasti saab meeskonda samuti aidata Taanis õppimist ja treenimist jätkav Vahur Oolup.