Kadrinas arutatakse kohaliku hariduse üle

Kõigile huvilistele avatud hariduskonverents on esimene avalik arutelu teemal, kuhu suunda haridus võiks Kadrina kandis liikuda. Kadrina valla arengukavas on kirjas, et koostöös kogukonnaga töötatakse välja strateegia konkurentsivõimelise hariduse tagamiseks. Konverents ongi strateegia koostamise stardipauguks ja arutelude alguseks.

"Konverentsiga kutsume kogukonda üles päid kokku panema ja koos läbi arutama, mis on need võtmed, millega avame valla õpilastele uksed oma tuleviku kujundamiseks kõige paremal moel, ja mida me igaüks selleks teha saame," lausus Kadrina vallavanem Kairit Pihlak. "Igaüks peab saama oma arvamuse välja öelda ja see on väga oodatud," rõhutas vallavanem. Ta tänas neid, kes on osalenud hariduse tulevikku puudutavates allkirjade kogumise aktsioonides. "Nüüd ongi aeg kokku tulla ja arutleda sellegi üle, kuidas iga aktiivne kodanik saaks Kadrina haridusse panustada."