Virumaa korteriühistute foorum keskendub renoveerimistoetustele

See aga oleks tema sõnul ohtlik areng. "Siiani on korteriühistud ise olnud renoveerimisest väga huvitatud, mis eristab meid teistest Euroopa endise idabloki riikidest, kus huvi renoveerimise vastu on pigem leigevõitu," selgitas Jaadla. "Ei saa aga loota, et poole sajandi vanune elamufond, mis tungivalt parendusi vajab, kuidagi iseenesest paremuse poole liikuma hakkab. Siin vajab Eesti siiski pikaajalist ja tõhusat strateegiat, milles korteriühistutel on minu hinnangul oluline roll," nentis Jaadla.