Ventilatsioonikorstnast lendas sädemeid

Selgus, et maja korteris on omavalmistatud küttekeha, mille kohta puudub korstnapühkimise akt. Päästjad tegid selgitustööd ja keelasid kütmise.

Päästeamet tuletab meelde, et tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri võib kutse- ja majandustegevusena ehitada või paigaldada pädev isik, kellel on pottsepa kutsetunnistus. Pottseppade kontaktandmeid edastab päästeala infotelefon 1524 ja neid on võimalik leida lehelt www.pottsepad.ee.