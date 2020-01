Muusikud saavad kandideerida pillifondi ajaloolistele meistripillidele

Ajalooliste pillide kollektsiooni instrumendid kuuluvad valdavalt erainvestoritele, kes annavad need fondi vahendusel tähtajaliselt muusikute kasutusse. Pillifondi meistripillide kollektsiooni väärtuseks hinnatakse enam kui 1,5 miljonit eurot.

"Meistripillil on sõltuvalt pilli meistrist ja valmimisajast ligikaudu sada korda kõrgem hind kui tavalisel keelpillil. Muusikud neid pille ise soetada ei jõua ning seega on ettevõtjate ja investorite toetus hindamatu väärtusega. Ajaloolisi keelpille on maailmas hinnanguliselt säilinud vaid 7000 ringis ning kümme neist kuuluvad tänu erainvestoritele ja kultuurkapitalile pillifondi kogusse," rääkis Eesti Pillifondi juhatuse liige Marje Lohuaru.