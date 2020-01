Avaneb kandideerimine vabatahtliku sõbra märgise arenguprogrammi

Ühiskond vananeb, üha enam on meil eakaid, kelle kaasamine on omaette kunst. Pakkumisi noorte tegevusteks on üha rohkem, aga kuidas teha pakkumine selliseks, et noor just sellest kinni haaraks? Pereinimeste kaasamine on tihti seotud hoopis sellega, kas saab vabatahtlikuks minna koos perega või mitte. Üha enam on Eestis teisest kultuuriruumist pärit inimesi – kuidas kaasata neid enda juurde vabatahtlikeks? Just kõigile neile küsimustele ja paljudele teistele nõustamisprotsessis koos taotlejaga vastuseid otsitakse.