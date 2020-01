Lääne-Virumaal pidi tänavu olema kaks gümnaasiumi

Koolivõrgu ümberkujundamise peamised takistused on uuringu kohaselt seotud majanduslike teguritega, sest omavalitsustel puudub selgus, kuidas muutuvad koolipidamisega seotud kulud riigigümnaasiumide reformi käivitumise korral ning kes need kannab. “Samuti ei toeta väikevaldade koostööd olemasolev transpordivõrk,” seisab uuringus. Tasub meeles pidada, et 2014. aastal oli haldusreform veel ellu viimata, kuid transpordivõrk ei toeta gümnaasiumihariduse koondumist kahte või kolme kooli Lääne-Virumaal ka praegu.

Tähelepanu pöörati uuringus ka sellele, et sageli on takistused poliitilised – kooli püsimajäämine on oluline valimislubadus, millest ei saa taganeda. Alahinnata ei saa ka maakoolide sotsiaalset tähendust, kuna kool on sotsiaalsete probleemide lahendaja ja seltsielu keskus. Peale selle on vaja teadvustada, et koolivõrgu tõhus ümberkorraldamine eeldab suuremaid halduskorraldusotsuseid. Ratsionaalne idee võib pahatihti takerduda ka ajalooliste küsimuste, inimeste ja/või hoonetega seotud problemaatikasse.