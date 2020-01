Vangide arv vähenes mullu 94 võrra

Viimase viieteistkümne aastaga on vangide üldarv riigis vähenenud kaks korda. Saja tuhande elaniku kohta oli Eestis möödunud aastal 187 vangi. Euroopa Liidu liikmesriikidest oli see näitaja väiksem ainult Leedust (235), Tšehhist (199), Poolast (199), Lätist (195) ja Slovakkiast (195). Jõhvis asuvas Viru vanglas on selle aasta 20. jaanuari seisuga 769 vangi, kellest on süüdimõistetuid 674 ja vahistatuid 95. Kriminaalhooldusaluseid on 1125. Tartu vanglas on vange 875 ja Tallinna vanglas 826.