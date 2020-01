Tellijale

Peugeot’ müügisaalis on pruunid põrandaplaadid. Selleks et klient ükskõik millise esinduse uksest sisse astudes miljöö ära tunneks. “Suur reklaam ja Peugeot’ silt on samuti igal pool üle maailma ühesugused,” ütles Wiru Auto OÜ juhataja Tõnu Paju.

Kuna ka teistel tootjatel on müügisaalidele kindlad nõudmised, on Wiru Autol ühe katuse all justkui kolm eraldi maailma. Pruuni põranda ning valgete seinte ja lagedega Peugeot’ müügisaal; musta lae, valgete seinte ja heleda-musta põrandaga Nissani müügiruum ning musta põranda, valgete seinte ja metallivärvi laega Renault’ müügiosakond. Kaks viimati nimetatut said uue kuue eelmisel suvel, avamispidu peeti sügisel.