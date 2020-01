Soome rotarid ärgitavad Rakverre klubi looma

Tellijale

Algatuse taga seisavad Helsingi Rotary piirkond ja Lääne-Soome läänis asuva Lõuna-Pohjanmaa Rotary piirkond. “Ettevõtmisega on seotud sageli Rakveret külastanud lapualasest pangadirektor Kari Nirha, kes on Lapua Eesti Seltsi esimees, valdab eesti keelt ning on Soome rotarite rühmale tõlgiks,” märkis asjaga veidi rohkem kursis olev Lapua ajakirjanik Pentti Kangasluoma. Nirhaga koos tulevad rotaritest rääkima Raivo Hellerma Tallinna Rotary klubist ja Raine Nikander Helsingist.