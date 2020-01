Lääne-Virumaa mõjukate tipp-50

Alates 2007. aastast on Indrek Saar olnud sotsiaaldemokraatide esindajana riigikogu liige, aastatel 2015–2019 oli ta kultuuriminister. 2009. aastal valiti Indrek Saar sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimeheks ja 2019. aastal erakonna esimeheks.

Triin Varek. FOTO: Ain Liiva

6.–7. Triin Varek (74,83% häältest)

Põline rakverlane Triin Varek on oma isa Toomas Vareki jälgedes tõusnud Rakvere linnapea ametisse.

Concordia rahvusvahelise ülikooli Eesti osakonna rahvusvahelise ärijuhtimise alal lõpetanud Triin Varek töötas Tallinnas, pereelu tõi ta aga tagasi Virumaale – esmalt Võsule, seejärel aga Rakveresse.

Enne poliitikasse pürgimist töötas Triin Varek meditsiinitarvikute edasimüügiga tegelevas perefirmas Wimberg. 2014. aastal sai temast sotsiaaltöö magister.

2017. aasta kohalikel valimistel kandideeris Triin Varek Rakveres keskerakonna esinumbrina ja sai pärast valimisi abilinnapeaks, 2019. aastal aga valiti ta pärast võimupööret Rakvere linnapeaks.

Peep Vassiljev. FOTO: Arvet Mägi

8. Peep Vassiljev (74,15% häältest)

Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev on põline omavalitsuspoliitik. Ta on lisaks praegusele ametile olnud Sõmeru vallavanem ning Rakvere abilinnapea. Aktiivselt tegeleb poliitikaga ka tema poeg Rannar Vassiljev, teine poeg Rainer Vassiljev on tunnustatud võrkpallitreener.

Peep Vassiljevit hinnatakse kui tasakaalukat inimest. Oma rasketes ametites oskab ta kõigiga läbi saada ja konflikte vältida. Samas on ta alati valmis oma õiguse eest seisma, kui tunneb, et talle on liiga tehtud.

Isiklikud omadused on kandunud edasi ka valla juhtimisse: Peep Vassiljev pole vallajuhina kartnud vastu astuda kõrgematele riigiorganitele, kui on tundnud, et need teevad omavalitsusele liiga.

Arvo Pärt. FOTO: Eric Marinitsch

9. Arvo Pärt (73,45% häältest)

Paidest pärit Arvo Pärt on üles kasvanud Rakveres, kus õppis muusikakoolis klaverit ja käis Rakvere 1. keskkoolis.

Pärt on üks neid heliloojaid, kelle looming on oluliselt muutnud arusaamist muusikast. 1976. aastal lõi ta isikupärase muusikalise keele nimega tintinnabuli, milles helilooja komponeerib tänaseni.

1995. aastal valiti Arvo Pärt Rakvere esimeseks aukodanikuks, oma kunagise kodulinnaga on aastaid maailma enim esitatud elaval heliloojal olnud tihe side. Ta on oluliselt toetanud Rakvere muusikakooli ja Kolmainu kogudust, mille patroon ta on.

Pärdi teosed ei kõla ainult kontserdisaalis, vaid neid on kasutatud ka rohkem kui sajas eri žanris linateoses, arvukates tantsu- ja teatrilavastustes.

Küllike Namm. FOTO: Ain Liiva

10. Küllike Namm (72,79% häältest)

Vandeadvokaat Küllike Namm on naine, kelle panus õigusalal on hindamatu. Ta on suutnud Rakvere peaväljaku ääres asuva Lääne-Virumaa suurima advokaadibüroo omanikuna avada büroo Tartus Raekoja platsil ja Tallinna vanalinnas.

2015. aastal nimetati Eesti advokatuuri 1056 liikme seas just Küllike Namm klassikalises advokaaditöös silmapaistvaimaks. Aasta advokaat on töötanud mitme üldsusele teada-tuntud olulise kohtuasjaga. Advokaatide dünastiast pärit Nammi tugevuseks loetakse teadmisi ja sõnulseletamatut oskust loovalt seinu lõhkuda. Tema ema Lea Mandel, kes nüüdseks on läinud manala teed, ta ise ja tema tütar Kristiina Lee on lühikest aega olnud kõik advokatuuri liikmed.

Ain Suurkaev. FOTO: Meelis Meilbaum

11. Ain Suurkaev (71,43% häältest)