Nende ­tegemistest huvituti ­ Virumaa Teataja­ digilehe vahendusel kõige enam

Kes on need isikud, kelle nimed Virumaa Teataja digilehe lugejaid 2019. aastal enim kõnetasid ja kellega seotud lugusid kõige rohkem loeti? Tipp-15 kujunes mullu just selliseks, nagu allpool näha on. Nime järel paiknev arv näitab, mitu korda aasta jooksul nimetatud isikuga seotud lugusid (lugu kõneleb temast või on ta loo allikaks) digilehest loeti.