Juhtkiri: kõige suurem mõju peaks olema igal inimesel iseendale

Siin on eri valdkondade esindajaid, Lääne-Virumaa elanikke ja neid, kes siit lahkunud, kuid ometi maakonnaga seotuks jäänud. Kõik nad on enamal või vähemal määral tuntud, neil on oma mõju.

Aga kuidas hinnata mõjukust? Millised on kriteeriumid? Mis üldse on mõjukus?

Kui loeme nende lugupeetud inimeste nimekirja, siis oleme nõus, et igaüks neist on andnud suure osa endast Lääne-Virumaale ja sellega oma mõjukust kasvatanud.

Mõjukas inimene on autoriteet, tal on mõjuvõimu, tema sõnal ja teol kaalu, tal on prestiiži ja temast peetakse lugu. Mõjuka inimese tunneb ära sellestki, kui teised hakkavad tema arvamuse järgi oma kujundama.

Kõik need inimesed siin nimekirjas on lugupeetud, mõjukad, autoriteetsed, kelleta elu Lääne-Virumaal oleks palju vaesem, oleks hoopis teistsugune.

Loomulikult on see edetabel subjektiivne ja ajas muutuv. Lõpliku vastuse annab tulevik. Kellest neist ja meist räägitakse saja aasta pärast, kellest kahesaja aasta pärast, kellest üldsegi mitte.

Tegelikult on ju igal teol oma mõju, suurem või väiksem, aga on. Mõjuka inimese sammud jätavad sügavama jälje. Aga oma mõju on kahtlemata igal inimesel. Nii mõnigi kord on see halb. Meie hindame head.

Loomulikult saaks seda nimekirja täiendada veel ja veel.

Ameerika näitleja, laulja ja kirjanik Lily Tomlin on öelnud: “Ma olen alati tahtnud olla keegi, kuid nüüd taipan, et oleksin pidanud olema soovides täpsem.”

Mõjukas inimene on autoriteet, tal on mõjuvõimu, tema sõnal ja teol kaalu, tal on prestiiži ja temast peetakse lugu. Mõjuka inimese tunneb ära sellestki, kui teised hakkavad tema arvamuse järgi oma kujundama.

Nõnda võiks see nimekiri aidata igal inimesel meie kõrval oma sihte täpsemini seada, et elada ühiskonnas võimalikult täisväärtuslikku elu.

Mida me soovime? Kuhu me kulgeme? Kuidas me kasutame meile antud aega? Need on küsimused, mis meid alatasa saadavad, mida me oskame sõnastada, kuid millele ei oska sageli vastata. Lõpuks on ikkagi tähtis tõsiasi, et armastus ümbritseva vastu algab armastusest enese vastu.

Ning nõnda vaadates peaksime alustama sellest, et kõige suurem mõju peab meil olema iseenda üle – kõik algab sellest, kui inimene on enda jaoks suurim autoriteet ja eeskuju.

18. sajandi Prantsuse poliitik ja revolutsionäär Antoine Barnave on öelnud: “Mõjukus! Kas see, mu härra, pole siis midagi? Lollide austus, laste imetlus, rikaste kadestus, targa põlastus.”