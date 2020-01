Postimehe 100 nägu Eestist ja maailmast

Lääne-Virumaaga seotud isikutest leiab 100 näo seast juhtide ja liidrite kategooriast Hundisilmal elava ekspoliitiku Edgar Savisaare, kelle puhul tuuakse esile, et Eesti poliitikud on viimastel aastatel õppinud, kuidas olla Savisaareta, ning tõdetakse, et välja tuleb kehvasti. Kes on uus antikangelane? Kuhu joonistuvad uued lubatu-keelatu piirid? Edgar Savisaarega oli kõik selgem. Enam mitte – nagu magnetpoolus oleks kadunud.