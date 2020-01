Ajakiri Forbes – edetabelite lipulaev

Edetabelite seas on rikkaimate ameeriklaste ja miljardäride edetabel. Samuti edetabel maailma kõige mõjukamatest inimestest, kelleks on olnud USA president Donald Trump, Venemaa president Vladimir Putin ja Saksamaa liidukantsler Angela Merkel, keda on ühtlasi peetud Forbesi edetabeli andmeil maailma mõjukaimaks naiseks. Aga Forbes seab tabeleis ritta ka sportlasi ja meelelahutuse vallas tegutsejaid.