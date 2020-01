Laulukaar sai 60. aastapäevaks moodsa valgustuse

"Mul on väga hea meel, et Lauluväljak on taas saanud ühe täienduse, mis aitab rõhutada selle paiga väärikust ning ilu," ütles Tallinna Lauluväljaku juhataja Urmo Saareoja.

Saareoja sõnul on peahoone ning laulukaare valgustuse uuendamine on üks osa muutustest, millega järjepidevalt ja jõudsalt jätkame, et Lauluväljakust kujundada kaasaegne linnapark. Eelmisel aastal renoveeriti põhjalikult laulukaar koos laudisega, korrastati hoonete fassaadid ning ala asfaltkatted. "Veel enne suve võtame ette Mäe ala, kuhu rajame väikese meenekaupluse koos terrassil kohvitamise ja vaate nautimise võimalusega," sõnas ta.

"Moodne valguslahendus aitab ka pimedal ajal möödujail näha kaunist laulukaart ning loob täiesti uued valgusmängu võimalused ürituste jaoks, märgatavalt tõuseb ka kogu ala turvalisus. Ssee on investeering, millest on rõõmu ja kasu veel pikaks ajaks," lisas Lauluväljaku juht

Tööd teostanud RGB Baltic OÜ juht Peeter Randväli ütles, et Lauluväljaku valguslahendus on kaasaegne, energiasäästlik, ilmastikule vastupidav ning paljude võimalustega. Tema hinnangul pole tehniline teostus küll kuigi keeruline, aga ettevõte tegi väga põhjaliku eeltöö, et valgustid sobiksid hoonestusega ning saaks maksimaalselt hea tulemuse. "Tegemist on väga hea lahendusega atmosfääri loomiseks, mida on lihtsalt kaunis igal ajal vaadata või oskuslikult üritustel meeleolu kujundamiseks ära kasutada," kinnitas ta.