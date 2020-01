Algab käsitööõllede pruulimisvõistlus

Käsitööõllede pruulimisvõistlus toimub tänavu kolmandat korda. Võistluse korraldaja Sulev Linnu sõnul on konkursi tase iga aastaga tugevamaks läinud ning tal on hea meel näha, et käsitööõllede kultuur Eestis edeneb. "Julgustan kõiki kodupruulijaid end proovile panema ja oma töid konkursile tooma. Paljud tänased käsitööõllede pruulikojad on alustanud just kodus pruulimisest," ütles Lind. Ta soovitas käsitööõllehuvilistel alustada ettevalmistustega juba praegu, sest keerulisemate õllede pruulimine võib võtta mitu kuud.