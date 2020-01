Virumaal hoiatavad liiklejaid kaks muutteabega infotablood

Maanteeamet valis just need kohad muutteabega infotabloode jaoks, sest nendevahelisel lõigul võivad teeolud talveperioodil väga järsku muutuda. Nimelt on kõrgel pankrannikul kulgev Tallinna–Narva maantee lõik kohati avatud tugevale külgtuulele ja tuisule ning sellel asub kaks arvestatavat orgu: Pada ja Purtse.

"Kuigi käesolev talv on kohati olnud rekordiliselt soe, on libedusetõrjet tulnud maanteedel teha regulaarselt," lausus liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa. "Niiske ja nullkraadi ümber kõikuvate temperatuuridega ilmastik on näidanud, et ootamatult teedele tekkiva libeduse eest hoiatavad süsteemid on vajalikud."