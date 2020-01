Eesti Geoloogiateenistust hakkab juhtima Sirli Sipp Kulli

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on EGT alates asutamisest kahe aasta jooksul teinud läbi kiire arengu. „Alustatud on meie maapõue uuringute ja kaardistusega, valminud on uus puursüdamike hoidla ning koostöös ülikoolidega käib hoogne teadustöö,“ lisas ta.

"Olen rõõmus ja tänulik, et saan EGT juhtimises rakendada viimase kolme aasta jooksul kogutud koostöökogemusi Soome, Prantsusmaa, Rootsi ja Kreeka geoloogiateenistustega ning panustada väga headele kontaktidele erinevatest Euroopa ülikoolidest ja maapõue valdkonna erialaliitudest," ütles Sipp Kulli. Ta ütles, et esmase tähelepanu pöörab koostööle Eesti teadlaskonna, maapõuega seotud ametkondade ja tööstuste vahel. "Usun, et riik peab omama kaasaegsete meetoditega määratud infot, kus, millise koostisega ning millises koguses paiknevad erinevad maapõue varad; samuti nagu iga hea taluperemeeski peab teadma, mitu viljakotti sügisel aita varuks kogutud on," sõnas Sipp Kulli.

Sipp Kullil on Tallinna Tehnikaülikooli diplomeeritud keemiainseneri ja loodusteaduste magistrikraad. Varem on ta töötanud tehnikaülikoolis teadurina, AS-is Viru Keemia Grupp arendusprojektidega, Intertek Caleb-Brett Eesti esinduse juhina ja rakuravi klastris. Praegu on ta maavarade, kaevandusjääkide ja elektrooniliste jäätmete bioväärindamise tehnoloogiate arendamisega tegeleva BiotaTec OÜ tegevjuht ja omanik. Lisaks on ta AS Teede Tehnokeskus ja AS Metrosert nõukogude esinaine.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas oleva EGT ülesandeks on esindada riiki üldgeoloogiliste uurimistööde ja geoloogiliste uuringute tegemisel, geoloogilise teabe säilitamisel ja kättesaadavuse tagamisel, valitsusasutuste nõustamisel ning avalikkuse maapõuealasel teavitamisel.