Aasta tooteks valitud krõbe tasku sai tunnustuskleepsud külge

Hõrk suur maiustus oli Päts OÜ ühe eestvedaja Kaja Halliku sõnul pagaritöökojas algul vastakaid tundeid tekitanud: osa proovijaid leidis, et krõbedas taskus on kõike võibolla natuke liiga palju. "Aga see võitis klientide südamed ning neid pandi kinni isegi telefoni teel. Tallinnast helistati, et oleme Rakveresse tulemas, kas krõbedaid taskuid jagub. Tagasiside oli üllatavalt positiivne," kõneles Kaja Hallik.

Kaja Hallik ütles, et väikeses pagarikojas katsetatakse uusi tooteid tihtipeale. "Need sünnivad päevatöö käigus ja saame kohe kohapeal tagasisidet. Sellest sõltub, kas teeme seda toodet ka homme ja ülehomme," selgitas ta. Peamine ideede generaator on pereettevõtte teine tugisammas Heiki Hallik. "Ta on julge katsetaja. Ta paneb tihtipeale üpris hulle maitseid kokku. Tegemist on toiduainetega, see pole raketiteadus. Kui maitsvad komponendid kokku panna, tuleb mõnus roog ja emotsioon," lisas Kaja Hallik.