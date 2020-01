Tellijale

Nii ja naa, näib noormees arvavat. Tahe on üks, aga mõistus – see peab peas olema. Sellest sai Jaspar aru juba varakult. Kui vaevalt kaheksa­aastane poiss istus esimest korda autorooli ja oma kodu juures heinamaal paar tiiru tegi, olid asjad selged. “Mäletan esimest tunnet. See oli äge,” meenutab Jaspar. Silmad, need löövad hetkega särama. “Tehnika ja motosport on minu jaoks huvitavad.” Selge see.