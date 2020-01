Korteriühistute esindajad kogunevad foorumile

“Taotlusvoorus dokumentide esitamisele eelneb mitme aasta pikkune aja- ja rahakulukas ettevalmistustöö, aga kui võimalus paari minutiga taotlusvoorus löögile pääseda tundub sama suur kui lotos võita, võib juhtuda, et mõni ühistu loobub renoveerimisest hoopis,” märkis ta ja lisas, et see oleks ohtlik arengusuund.