Majapõleng Lasilas andis õppetunni

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak rääkis, et esmalt oli vallavalitsuse istungil jutuks Lasilas põlengu tagajärjel kodu kaotanud noore pere toetamine. Otsustati, et juba varem mehele, naisele ja nende väikesele lapsele kasutamiseks antud sotsiaalkorter Lepnal üüritakse neile välja kolmeks kuuks. Üürihinnaks määrati null eurot. Korteri kasutamise tingimuseks oli see, et pere maksab kommunaalkulud.