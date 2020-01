Rahvuspargid said uued teatmikud

Keskkonnaameti tellimusel valminud trükised on sissejuhatav infoallikas kaitsealade külastajatele. Neis on kirjeldatud kaitsealade olulisemad väärtused – nii loodus- kui ka kultuuripärand – ning jagatud soovitusi, mil moel neid väärtusi tundma õppida, ja antud juhiseid, kuidas neid hoida.

Uue teavikud ootavad külastajaid Lahemaa, Karula, Soomaa, Vilsandi ja Alutaguse rahvuspargis ning Otepää looduspargis. Viimati valmisid sedalaadi trükised aastal 2016, praeguseks on nende varu otsas. Lahemaa ja Vilsandi rahvuspargi väljaannet täiendati ja parandati. Täiesti uus trükis loodi Eesti noorima, Alutaguse rahvuspargi kohta. Mõeldud on ka külastajatele väljastpoolt Eestit: Karula rahvuspargist ja Otepää looduspargist rääkivad teavikud on saadaval ka inglise keeles, teised lisaks vene keeles. Soomaa rahvuspargi vihik sai aga esimesena tõlke neljandasse, saksa keelde. Uuendusena on Karula rahvuspargi voldikus kasutusel külade ja talude nimed ajaloolise Võrumaa kohanimede andmebaasist.