Vinnis pikendati kaasava eelarve tähtaega

Vinni vallavanem Rauno Võrno ütles, et praeguseks on tehtud 14 ettepanekut. “Osa puhul oli ettevalmistustöö pisut puudulik. Esitasime lisaküsimused ja mõtlesime, et kuna anname lisaaega nendele, kes on juba ettepaneku esitanud, anname kõigile võimaluse. Saab veel ettepanekuid esitada,” rääkis Võrno. Vinni valla kaasavas eelarves on sel aastal 25 000 eurot.