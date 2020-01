Reigo Tamm kehastub krahv Luxemburgiks

20. sajandi ühe armastatuma operetihelilooja Franz Lehári “Krahv Luxemburg” pakub ajatut meelelahutust ja romantikat, haaravaid valsi- ja polkameloodiad, mis vahelduvad kaunite ballaadidega. Publikule on see operett rõõmu valmistanud enam kui 100 aastat.

Opereti “Krahv Luxemburg” keskmes on romantilised tunded. Vürst Basil Basilowitsch armastab lauljatar Angèle Didier’d, aga kuna ei saa temaga madala seisuse tõttu abielluda, teeb ta pakkumise laostunud krahv Renéle abielluda naisega, kelle nägu ta ei näe, ning varsti temast lahutada. Nii saaks Angèle tiitli ja vürst võiks temaga abielluda.

Pulmade ajal lahutab krahvi ja tema müstilist pruuti küll sirm, kuid hiljem kohtuvad nad taas ja armuvad...

Lavastaja Thomas Mika sõnul on “Krahv Luxemburg” operett, mida kuulates tuleb naeratus suule juba avamängu ajal. “Esmakordselt nooti süüvides ja libretot lugedes armusin tegelastesse ning teose muusikasse. On lihtsalt imeline, kuidas Lehár ning tema libretistid Bodanzky ja Willner käsitlevad elu ja armastust eri sfäärides ning eri sotsiaalse staatusega inimeste vahel,” rääkis lavastaja.

Opereti peaosa kehastavad Reigo Tamm ja Mati Turi. Lavastuses säravad Helen Lokuta või Janne Ševtšenko, Heldur Harry Põlda või Jaak Jõekallas, René Soom või Mart Laur ning Elina Nechayeva või Kadri Kõrvek. Krahvinna Stasa Kokozowi rollis dubleerivad Juuli Lill ja Aule Urb.

"Krahv võib kaotada küll lipsu, aga mitte väärikuse." Reigo Tamm, laulja

Reigo Tamm ütles esietenduse eel, et krahv Luxemburgi roll, kus ta saab avada enda sügavama poole, on tema lauljakarjääri üks suuremaid.

“Astuda samasse rolli, keda kehastas eelmises Estonia lavastuses Hendrik Krumm, on vastutusrikas, aukartust äratav ja natuke hirmutav,” tõdes tenor. Laulja rääkis, et näitejuhina aitas pinget maandada eelmise “Krahv Luxemburgi” lavastuse primadonna Helgi Sallo. “Ta rääkis, kuidas nemad tegid, õpetas ja aitas väga palju. Tore on sellist ajasilda tunda,” sõnas Reigo Tamm.

Krahv Luxemburg on Reigo Tamme sõnul mees, kes üritab leida elus naudinguid ja rõõme. “Seiklused naistega ja tipsutamine on talle väga omased, ent krahv võib kaotada küll lipsu, aga mitte väärikuse,” iseloomustas Tamm oma tegelast. Ta märkis, et kui teda ollakse harjunud nägema pigem koomilistes osades, oli tal selle rolli jaoks vaja enda sisemine krahv üles otsida. ““Mehine” ja “karge” on rolli märksõnad,” lausus ta.

Tamme meelest on krahv Luxemburgi loos tore iroonia: kui suhted tema enda leitud südamedaamidega on kujunenud pigem seiklusteks, siis nüüd, mil ta igatseb oma ellu tõelist suhet, valib päris õige armastuse talle saatus. “Oma valikuid ei maksa pimesi uskuda. Olen seda ise ka elus kohanud,” mainis Tamm.

“Krahv Luxemburg” on Reigo Tamme sõnul põneva süžeega operett, kus on palju kaunist muusikat. “Lavastus on üpris klassikaline, niisugune nunnu ja armas. Ja lavakujundus on suurepärane,” lausus laulja.