Nädala kaja: tuuled ennustavad tormi

Aasta alguses ehmatasid horoskoobid, mis lubasid tänavu suuri muutusi. Ja mitte kõige paremaid. Meedias võeti ette tuntud selgeltnägijate ennustused selleks aastaks. Needki ei lohutanud, pigem vastupidi. Eks neid ennustusi on ennegi olnud, aga kui oled peaaegu kogu jaanuarikuu kuulnud akna taga tormituult lõõtsumas, siis tekib tahtmatult soov, et tühja sest lumest, peaasi, et torm vaibuks. Mõtled, et ega me äkki liiga leigelt suhtu mitmesugustesse märkidesse.

Hiinas avastati uus inimesele eluohtlik viirus – koroonaviirus. Eesti riigi asjatundjad aga paraku ei õppinud sigade Aafrika katku epideemiast midagi. Isegi seda mitte, et viirused ei tunne riigipiire. Lõppeval nädalal väideti avalikkusele, et Hiina on kaugel, otseühendust Eestil selle riigiga ei ole ja muretsemiseks pole põhjust. Ööl vastu reedet aga pöördus Soome põhjaosas Ivalos sealsesse tervisekeskusesse kaks Hiina turisti, kes võivad olla nakatunud nende kodumaal levivasse ohtlikku viirusesse. Eesti riik võiks mingil ajahetkel selgeks saada, et viiruste puhul ei ole küsimust, kas jõuab meile, vaid millal jõuab.

Lõppevalgi nädalal on põhjust rääkida keskerakonnast. Mõned selle liikmed on otsustanud erakonna esimeest peaminister Jüri Ratast säästa ja tule enda peale tõmmata. Et pehmelt öeldes kummastavaid asju mitte ainult pealikuga ei seostataks.

Jaan Toots suutis võitluse Tartu abilinnapea Monica Rannaga nii kaugele viia, et keskerakond visati ülikoolilinnas koalitsioonist välja. Tartu Vaim tegutses.

Naabermaakonnas aga pani riigikogu liige Martin Repinski Jõhvi siseneva tee äärde plakati, mida tõlgendati üheselt armuavaldusena südamedaamile. Põhjuste tõlgendused aga olid erinevad. Ja eks Repinski teab ainult ise, miks ta sellise plakati üles pani.

Need kaks juhtumit on kõnekad näited, et naisi ei maksa alahinnata.