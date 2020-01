Teater ajatuultes. Peanäitejuhtide pilguheit

Rakvere teater on 80 aasta jooksul näinud rõõmsaid ja nukraid päevi. On olnud lavastusi, mida on vaatama sõidetud nagu palverännakule üle Eesti, on olnud lugusid, mis oma publikut päriselt ei leidnudki. On olnud aegu, mil teatrimaja auklikust katusest võis näha taevast. On kaunis teatrikompleks ja armastatud näitlejad.