Norman Martin Gibbins, 1916. Matt kahe käiguga.

Lahendus

Peale 1. Le1–e5! on must võimetu. Peavariant on 1. ... Oa3–d6, millele valge vastab 2. Le5–e4X. Ning ülejäänud variandid 1. ... d7–d5, 2. Le5–b8X ja 1. ... d7–d6, 2. Le5–h8X.