Suusamaratoni asemel saab Pariisis sõita rattamaratonil

Võistlus toimub Pariisi puhkeküla ümbruses 14 kilomeetri pikkusel ringil. Võimalik on sõita üks ring ehk lühisõit või kaks ringi ehk 28 kilomeetrit põhisõiduna. Rada on vaheldusrikas, hõlmates suusaradu, heinamaad metsasihte, pisukest kruusateed ja kahe kilomeetri pikkust metsasinglit. “Olen ise rattaga raja läbi sõitnud, see erineb tavapärasest suusarajast, näiteks on sees väga mõnus metsasingel, mis on nii kitsas, et seal suuskadega ei õnnestuks sõita,” rääkis Vahur Leemets.