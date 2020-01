Teivashüppaja Marleen Mülla hüppas MM-ile Keeniasse

18-aastane Eesti valitsev meister valis Sätrahallenis korraldatud võistlusel Just Pole Vault algkõrguseks 3.72, mille alistas avakatsel. Järgmisena teivashüppetellingutele seatud kõrgus 3.92 alistus treener Hennit Küppase õpilasel kolmandal ning 4.02 teisel katsel.

Mülla märkis, et natuke läks aega, et ennast niiöelda käima saada. "Hoojooks oli alguses täiesti selline uinamuina. Kõrgusel 3.92 suutsin alles kolmandal katsel joosta normaalse hoojooksu ja sain ära tehtud," lausus ta. "Edasi võtsin tugevama teiba. Teadsin, et kui selle liikuma saan, siis olen võimeline rohkem hüppama."