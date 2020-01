Kiri: midagi uut? Võibolla tuumajaama Eestis?

Tellijale

Et ei esineks puudusi haiglate tegevuses ja meie nii enesestmõistetavad nutitelefonid oleksid alati laetud, peaks edaspidi olema tagatud mõistliku hinnaga elektrivarustus. Põlevkivielektri osakaal on taandumas, sisseostetav elekter võib kalliks osutuda ja igasugust suuremahulist põletamist võidakse hakata piirama.

Strateegiliselt ei asu Eesti päikese ja tuulte suhtes parimas kohas, elektrienergiat ei ole meile jõukohane sisse osta, kui nõudlus peaks ületama tootmise alternatiivsete elektritootmisviiside vajakajäämisel. Meil on piisavalt tuulikuid, päikesepaneele, kombijaamu, samuti areneb salvestustehnoloogia, et tagada stabiilne elektrivarustus, kuid põlevkivielektri väheneva tootmise valguses võime edaspidi olla tunduvalt energiasõltuvamad. Abiks on vaja midagi uut – võibolla tagasihoidlikku tuumajaama?