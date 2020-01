Pooliku infoga tuumajaama ei ehita

Tellijale

Rääkisin hiljuti tuttavale soojusenergeetikule uudist, et Eestis otsitakse pingsalt kohta uuele tuumajaamale. Tema küsis imestunult vastu: “Mis uudis see ka on? Mulle tehti TTÜ õpingute käigus juba aastaid tagasi selgeks, et Kundasse ehitame tuumajaama.” Võibolla tegi ta minu kulul lihtsalt nalja, aga tõesti – kusagilt mujalt on raske leida suhteliselt mere ääres sisuliselt kõrvuti asuvat kaht tuumajaama potentsiaalset klienti, nagu on Eesti suurimad elektritarbijad AS Estonian Cell ja Kunda Nordic Tsement. Ametlikult peaks arendajate tellitud sobilike asukohtade analüüs selguma 28. jaanuaril. Eestvedajad ise rõhutavad, et ega salaja tuumajaama ei ehita. Küll aga üritatakse seda teha valikuliselt jagatava info baasil. Leian, et kaalutletud seisukoha kujundamiseks peaksid inimesed saama näha tervet rehkendust.