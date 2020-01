Saunafestival kolib Rakverest Võsule

Tellijale

Rakvere linnapea Triin Varek meenutas, et initsiatiiv ja mõte Rakveres saunafestival korraldada tulid tollaselt linnapealt Marko Tormilt ning tollal tundus see igati vahva ideena. Siinkohal ei tasu unustada, et juba Soome vabariigi 100. aastapäeva pidustuste raames korraldas Rakverest pärit, kuid pea kogu elu Soomes elanud Sander Mosel, kes on Marko Tormi tädipoeg, Soomes saunafestivali. Tõsi küll – ka see lõppes krahhiga. Ent juba toona oli Moseliga juttu, et saunafestivali võiks korraldada ka Rakveres, kus tal on hea “onupojapoliitika” varnast võtta.