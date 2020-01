Rakvere vallavolinike hüvitis tõusis

Otsuse hääletamisel oli enamik volikogu liikmetest selle poolt, kaks jäid erapooletuks ning üks oli hüvitise suurendamise vastu. Hüvitise tõstmise vastu olnud Ain Altermann tõstatas diskussiooni ja nentis, et volikogu töös ei osaleta raha pärast, vaid vabast tahtest. Teised volikogu liikmed olid seda meelt, et hüvitise summa on nii väike, et sellega midagi suurt ära ei tee. Volikogu liikmetel on õigus soovi korral oma hüvitisest loobuda. Hüvitis on mõeldud kompenseerima volikogu liikmete aega ning põhitööst istungite ja koosolekute ajal saamata jäävat tulu.