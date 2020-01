Toidukaupade ostukorv läks kallimaks keskklassi rahakoti arvelt

Omanimelise jaeketi Grossi Toidukaubad omanik Oleg Gross usub, et keskmiselt viieprotsendiline kasv jätkub toidukaubanduses ka järgmistel aastatel. “Väga rikaste inimeste toidukorv ilmselt enam ei suurene, aga keskklass ostab järjest rohkem premium-klassi tooteid ja kulutab seega toidule igal järgneval aastal pisut rohkem kui eelmisel.”

Grossi Toidukaupade käive kasvas 2019. aastal kümme protsenti. “Sellest viis protsenti tuleb meil uute kaupluste arvelt, nii-öelda tavaline majanduskasv on seega samuti viis protsenti,” selgitas Gross. “Viieprotsendilisel käibekasvul on kaks põhjust. Esiteks on meie keti kauplused ostjaid juurde saanud, ilmselt siis kellegi teise arvelt, teine põhjus on kallinenud ostukorvis. Keskklassi inimene kulutab toidule järjest rohkem.” Gross on veendunud, et käibe kasv ei peatu. “Inflatsioon tõstab nagunii hindu ja seeläbi käivet. Samas palk kasvab veelgi kiiremini kui inflatsioon,” lausus ta.

Rakvere Vaala keskus, kus aasta alguse seisuga on 18 rentnikku, rõõmustas samuti külastajate arvu suurenemise üle. Keskuse haldusjuhi Avo Bergströmi sõnul külastas 2019. aastal Vaala keskust 153 000 inimest rohkem kui aasta enne seda, eelnevatel aastatel on külastuskordade kasv jäänud 50 000 ja 100 000 vahele. “Viimastel aastatel on meie keskust külastatud üle miljoni korra aastas,” lisas ta ja rõhutas, et sealne ankurrentnik on Maksimarket.

Külastuskordade arvu tõus on keskusele andnud julgust pidada laienemisplaani, ja seda hoolimata asjaolust, et samas piirkonnas on algatatud detailplaneering veel ühe keskuse rajamiseks.

“Alanud aastal on plaan laiendada keskust juurdeehitise näol ning algatasime selleks uue planeeringu,” rääkis Bergström. “Plaanime müüa eri suurusega krunte ja ka ise ehitada äri-, lao- ja tootmispindu.”

Lõppenud majandusaastaga oli rahul ka Maxima Eesti müügi- ja turundusdirektor Janne Laik.

“Maximal läheb Rakveres väga hästi – kliendid hindavad väga seda, et poodi on lihtne tulla,” lausus ta. “Meie kauplusel on suur parkla ja autoga hea ligipääs, mis soodustab suurte ostude tegemist. Samas tehakse palju ka kiireid igapäevaoste.”