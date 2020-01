Rakvere mantlitootjale kuulutati pankrot

Kohtule esitatud dokumentides põhjendas ettevõtte omanik Priit Kivi, et tellimuste arv on drastiliselt vähenenud. Turule on tulnud järjest rohkem odavate hindadega kaubamärke, millega konkureerida on raske või võimatu.

MasCara võlad küündivad 800 000 euroni. Suurimad võlausaldajad on Swed­bank ja Baltika. Umbes 60 000 euro suurune võlg on ka maksuameti ees. Rõivatootja peamine vara on Rakveres Jaama puiesteel asuv maja, kus valmisid MasCara rõivad. Kinnistul on Swedbanki hüpoteek. MasCara Coatsi käive on viimase kolme aasta jooksul olnud stabiilselt üle miljoni euro. 2018. aastal langes mantlitootja aga enam kui 60 000 euroga kahjumisse.