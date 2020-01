Alates veebruarist muutub oluliselt politseitöö

Mis on sel aastal politseis teisiti?

Muutub politseitöö võtmekomponent – juhtimiskeskus. See saab häirekeskusest infot ja haldab politseiressursse. Praegu asub juhtimiskeskus neljas kohas, seal, kus häirekeskusedki: Tallinnas, Jõhvis, Tartus ja Pärnus. Alates 1. veebruarist saab see politseikeha olema ainult Tallinnas ja Tartus. Meie patrull hakkab saama teavet ja kutseid Tartust.

See tekitab kohe küsimuse, et Jõhvist meie maakonna patrulle suunav inimene ei pruugi piltlikult öeldes olla Rakveret isegi pildiraamatust näinud, Tartu on veel kaugemal.

Meie jaoks ei ole maakondadel piire. Meie jaoks ei ole ka prefektuuridel piire. Igal juhul läheb lähim politseipatrull. Nii on näiteks pidanud Tapa patrull reageerima Järva-Jaani.

Tulles nüüd küsimuse juurde, siis loomulikult on meil hirmud olemas. Võime kergemat sorti mürki võtta, et meil tuleb ka tagasilööke. Aga aastal 2004 oli neid juhtimiskeskusi rohkem kui viisteist. See ei juhtu üleöö, et täna oleme Jõhvis ja homme Tartus. Me peame valmistuma selleks. See muudatus algas juba eelmise aasta suvest. Detsembris võttis Tartus olev üksus juba mõned meie sündmused endale. Ja jaanuaris on juba märkimisväärse osaga Virumaa sündmustest tegeldud Tartus.