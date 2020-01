Virumaa Muuseumide etteotsa asub Viljar Vissel

40-aastane Vissel on sihtasutuse Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskuse Kanut osakonnajuhataja. Virumaa Muuseumide juhina asub ta ametisse 2. märtsil.

"Leian, et minu senine töökogemus ja hariduskäik toetavad igati minu kandidatuuri. Kogemused ja senine koostöö muuseumivaldkonda kuuluvate asutustega annab mulle eelise tõhusalt sisse elada juhatuse liikme ametikohal," rääkis Viljar Vissel. "Senised järelevalve- ning nõustamisalased tööd muuseumi- ja kultuuripärandi valdkonnas toetavad samuti minu kandidatuuri. Kultuuripärandi valdkond ei ole minu jaoks pelgalt töö, vaid see on kutsumus ja kirg."

Uus ametikoht on mehe sõnul väga hea väljakutse just seetõttu, et Virumaa Muuseumid saavad tema potentsiaali rakendades arendada omanäolise muuseumi võimalusi ning säilitada ja edasi viia juba tehtud olulist tööd.

Virumaa Muuseumide nõukogu esimees Marko Pomerants iseloomustas Viljar Visselit kui kultuuriväärtusi tundvat ja hindavat spetsialisti, kel on olemas ülevaade Eesti muuseumimaastikust. "Olen täis valmisolekut temaga koostöö alustamiseks," sõnas Pomerants.

Varem on Vissel töötanud nõunikuna kultuuriväärtuste väljaveo alal muinsuskaitseametis. Elukutselt on Virumaa Muuseumide uus juht mööbli restauraator-viimistleja.