Pealinnas taas võidutsenud Brita Rannametsal jäi energiat ülegi

Rannametsa sõnul püüdis ta kahe lühema distantsi järel hoida 200 meetri ujumise esimesel poolesajal meetril pigem rahulikku joont, arvates, et lõpuosa võib kujuneda keeruliseks. “Mõtlesin, et viiskümmend ja sada on taga ning äkki “suren” seal ära, aga viimasel sajal meetril panin päris kiiresti. Energiat jäi korralikult üle, oleks võinud kiiremini ujuda,” rääkis ta.