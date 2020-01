Rakvere valla aumärgid lähevad tänavu kahele tublile Uhtna inimesele

Vallavolikogule esitatigi tänavu ainult kaks kandidaati, kuid mõlemad on volikogu hinnangul igati tunnustust väärt. Inge Pikkoja on kauaaegne Uhtna raamatukogu juhataja ning kohaliku kogukonna hing. Timmo Major on Uhtnas tegutseva metallitööettevõtte Estrus Steel OÜ omanik, 30 inimese tööandja.

Valla majandusspetsialist Janek Seidelberg ütles, et Timmo Major on alati nõu ja jõuga abistanud praktilistes küsimustes, kui mõni valla objekt on vajanud väiksemat metallitööd. “Olen alati öelnud, et esita arve, kuid ühtki arvet ei ole tööde eest esitatud,” märkis Seidelberg.

Vapimärgi on seni saanud 26 inimest: Sõmeru vallas on vapimärke välja antud alates 2007. aastast, viimased kaks aastat on seda tehtud endise Rakvere vallaga ühinenult.