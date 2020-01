Tellijale

Haigekassa esmatasandi teenuste ekspert Made Bambus ütles, et õendusteenus üldhooldekodudes parandab kvaliteetse tervishoiuteenuse kättesaadavust ja aitab tagada, et õe juhtimisel jälgitakse hooldekodu elanike tervist süsteemselt ning leitakse koostöös tervisemurele sobiv lahendus.

Eesti Õdede Liidu asepresident Gerli Liivet selgitas, et hooldekodusse õe palkamiseks on kaks võimalust. Üks võimalus on hooldekodul taotleda koduõendustegevusluba, sõlmida haigekassaga leping ja palgata õde. Teine võimalus on hooldekodul teha koostööleping koduõenduslitsentsi omava õe või äriühinguga, kes ise sõlmib haigekassaga lepingu ja tegeleb hiljem aruandlusega. Liiveti sõnul soovis õdede liit, et õde ise saaks samuti olla hooldekodule õendusteenuse pakkuja.