Tellijale

Üllatusest peaaegu sõnatuks jäänud Viise märkis tagasihoidlikult, et tema hinnangul tunnustatakse ennekõike ettevõtet ja Kadrina kandi inimesi. “Mul on vedanud, et elan Kadrinas, siinse kandi inimesed on arukad, tegusad ja väga koostöövalmid,” sõnas ta. Ettevõtja kiitis ka kogu Aru Grupi kollektiivi, ilma kelleta poleks ta kuhugi jõudnud.