Vaba Lava toob vaatajate ette üleminekuaja inimesed

“Üleminekuaja inimesed” on lavastus, mis räägib kunstnikest ja üleminekute mõjust nende loomingule. “Adusin, et elu ise lavastab kõige paradoksaalsemal, hirmsamal ja paremal moel. Sellest ajast tean, et dokumentaalne tekst vastab mu küsimustele palju paremini kui see, mida näitekirjanikud välja mõelda suudavad,” kõneles Patlasov.

Lisaks kunstnikele on lavastuses oluline roll kanda Narva linnal. “Narva on eriline koht, siin on läbi ajaloo nii palju toimunud ning siin on palju multikultuurseid elemente. Narva on eksootiline nii Venemaalt kui ka Eestist vaadates, nagu New York või Pariis,” ütles Patlasov.

Peterburi Aleksandri teatri lavastaja Mihhail Patlasov on rahvusliku teatripreemia Kuldne Mask kahekordne laureaat ja Peterburi kõrgeima teatripreemia Kuldne Sofiit laureaat. Laval on Ingrid Margus, Dan Jeršov, Karl Andreas Kalmet, Liis Lindmaa, Gert Raudsep ja Liina Tennosaar.

Lavastus on koostatud vestlustest, milles osalesid Ene-Liis Semper, Marko Mäetamm, Alexei Gordin, Raoul Kurvitz, Olesja Katšanovskaja-Münd, Artemy Troitsky, Maria Bonchuk ja Sergei Haragoriev, Dmitri Filiminov, Andrei Kedrin, Sergei Minin, Ingrid Margus ja Martin Saar, Bita Razavi, Edith Karlson, Darja Popolitova, Varvara ja Mar, Dénes Farkas, Evi Pärn, Alina Tihhonova, Daniel Kolpaktši ja Aleksander Openko ning Alice Järvet.

“Üleminekuaja inimesed” kuulub Vaba Lava 2020/2021. hooaja kuraatoriprogrammi, mille teema on “Murranguaja inimesed”. Fookuses on aastad 1989–2019 ning Baltimaad ja nende lähinaabrid: Venemaa, Valgevene ja Ukraina. Kuraator on leedu näitekirjanik Marius Ivaškevičius.