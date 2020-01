Tapa vald sai uue kalmistueeskirja

Tapa Vallahoolduse juhataja Lembit Saart ütles, et kuna uue eeskirja põhjal peavad kalmistute väravates olema üksikasjalikud skeemid ja viidad, tuleb praegused välja vahetada. "Millal, ei julge lubada, aga see kohustus on meil eeskirjaga võetud," lisas ta.