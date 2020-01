Hiinast tellimine läheb varsti kallimaks ja tülikamaks

See tähendab, et näiteks Hiinast tellitud 20-eurose kõlari hind hakkab järgmisel aastal olema 24 eurot. Eesti Posti ehk Omniva juht Ansi Arumeel selgitas, et lisaks käibemaksule pannakse pakile suure tõenäosusega peale üks tasu veel. See on teenustasu, mida Omniva tahab tolliprotseduuride, IT-süsteemi arendamise ja deklareerimise eest. Kui suur see summa on, Arumeel ei öelnud, kuid kinnitas, et tõenäoliselt mitte liiga suur, sest ettevõttel pole huvi rahvusvahelist e-kaubandust blokeerida.