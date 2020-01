Kokkuleppega Brexit ei too muutusi e-kaubanduses vähemalt aasta lõpuni.

“Inglismaa Brexiti tähtaeg on nüüd juba sellel reedel ja on tõenäoline, et Euroopa Parlament väljaastumislepingu ka ratifitseerib. See tähendab, et edasi hakkab kehtima üleminekuperiood, mis ei too mingeid mõjusid Inglismaa ja Eesti vahelisse e-kaubandusse,” rääkis DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss. “Sealsetest e-poodidest, Amazonist või mujalt kaupade tellimine toimub muutusteta ja ka saareriiki pakkide saatmine pole vähemalt aasta lõpuni kuidagi Brexitist mõjutatud,” sõnas ta ning märkis, et siiski tuleb tähele panna, et üleminekuperioodil algavate läbirääkimiste tulemused ja võimalikud mõjud e-kaubandusele on veel teadmata. “DPD ise on pikalt valmistunud kõikideks Brexiti lahendusteks, et tagada e-kaubanduse võimalikult sujuv toimimine,” ütles Remo Kirss.